175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дэйли: появление команды в Канзас-Сити остаётся одним из интересов НХЛ

15 августа 2017, вторник. 10:28 Хоккей

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал информацию о возможном появлении новой команды в городе Канзас-Сити.

«Этот город никогда полностью не исчезал с наших радаров, когда речь шла о возможном расширении. Но до того момента, когда там появится клуб НХЛ, должно произойти очень много событий. Мы говорили с потенциально заинтересованными инвесторами, и, безусловно, это рынок, который при правильных обстоятельствах необходимо справедливо оценить и учитывать. При оценке потенциальных мест для клуба НХЛ мы выделяем три фактора. Первый – это наличие подходящего стадиона или его строительство. Второй – демографические данные рынка, позволяют ли они поддерживать франшизу НХЛ. Третий – есть ли квалифицированный и заинтересованный собственник, чтобы владеть и управлять клубом. В Канзасе есть стадион «Спринт-центр» на 17,5 тыс. зрителей, так что первый пункт не вызывает опасений, в то время как два остальных вопроса пока остаются нерешёнными», — приводит слова Дэйли ESPN.

В 2015 году, когда «Вегас» начинал процедуру вхождения в лигу, инициативная группа из Канзас-Сити также была заинтересована в получении клуба НХЛ, однако заявка так и не была подана. По неофициальной информации, инициатор группы Ламар Хант был недоволен «входной» платой в $ 500 млн. Напомним, что клуб из Канзас-Сити уже играл в НХЛ с 1974 по 1976 год под названием «Канзас-Сити Скаутс», затем команда переехала в Денвер и стала называться «Колорадо Рокиз», а в 1982 году перебралась в «Нью-Джерси» и стала «дьяволами».

Дэйли: альтернативного календаря нет, участие игроков НХЛ в ОИ-2018 невозможно
Источник: ESPN Сообщить об ошибке
Теги
Билл Дэйли НХЛ
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
10:28 Дэйли: появление команды в Канзас-Сити остаётся одним из интересов НХЛ
10:13 Тренер ХК «Сочи»: мы удовлетворены игрой команды, это не для самоуспокоения
10:05 Попихин: мне очень интересно и слушать Петра Воробьёва, и учиться у него
09:45 Борисов: не хочу загадывать про КХЛ, cейчас я в «Ермаке»
09:31 Ткачёв: «Ак Барсу» надо было просто забивать, рижанам больше повезло
09:30 Лингле: белорусский паспорт помог мне вернуться в «Динамо»
09:15 «Бостон» может обменять нападающего Пастрняка
09:14 Вайсфельд: в «Миннесоте» не дураки — выбор большой, а подписали Сведберга
09:00 Огурцов: не думаю, что «Нефтехимик» стал слабее. Намерены пошуметь в КХЛ
01:11 Раск: Худобин заслужил место в составе «Бостона», в конце сезона он хорошо играл
00:43 Фил Кессел поел хот-догов из кубка Стэнли
00:33 Питерс: все в рижском «Динамо» готовы играть так, как требует Озолиньш
00:27 Марков: «Ак Барсу» надо забивать, большинство должно лучше работать
14 августа 2017, понедельник
23:48 Вратарь «Питтсбурга» Мюррей покормил свою собаку из кубка Стэнли
23:34 Озолиньш: доволен, что рижское «Динамо» весь матч играло с полной самоотдачей
23:28 Билялетдинов: главный недостаток «Ак Барса» — игровая дисциплина
22:46 Нападающий «Айлендерс» Принс перенёс операцию и выбыл на 4-6 месяцев
22:28 Карпов: в бригаде большинства СКА выполняю свои функции, а не Шипачёва
22:17 Знарок: Дацюку было тяжело с «Сочи», но в сезоне он будет готов на 100 процентов
21:59 СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова
21:47 «Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД
21:17 Китаров: поначалу «Динамо» Мн игра удавалась, но на третий период нас не хватило
21:02 В. Денисов: минское «Динамо» играет с перепадами, это настораживает
20:32 Рукавишников перезаключил контракт со СКА, «Торпедо» рассталось с Кондратьевым
20:24 Э. Галимов: перемены всегда к лучшему, спасибо Ярославлю за веру и поддержку
20:13 Защитник Сорокин и нападающий Пачин покинули систему «Нефтехимика»
20:08 Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018
20:06 Гатиятулин: у «Трактора» появляется движение, это радует
20:03 Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»
19:59 Воробьёв: недонастрой «Магнитки»? Тимкину надо учиться говорить с журналистами
19:58 Тимкин: «Магнитка» не реализовала моменты и недооценила «Трактор»
19:55 «Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана
19:40 «Локомотив» продлил контракт с Александром Кадейкиным на два года
19:34 «Торонто» выставил Алексея Марченко на драфт отказов
19:32 Дуайер: несколько индивидуальных ошибок минского «Динамо» привели к поражению
19:29 Кравчук: отправил Вайсфельду смс, на этом контакты с «Салаватом» закончились
19:28 Матерухин: «Динамо» Мн само виновато, пропустило два гола за 10 минут
19:14 Двукратный обладатель кубка Стэнли Дуайт Кинг перешёл в «Автомобилист»
19:11 Кудашов: если «Локомотив» будет играть так, как в третьем периоде, буду доволен
19:03 Дацюк, Прохоркин и Плотников вернулись после травм в состав СКА на матч с «Сочи»
18:53 Малкин: в футболе болею не за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, а за сборную России
18:48 Козун: Кудашов всё делает правильно, результаты говорят сами за себя
18:01 «Нефтехимик» расторг контракт с Никитой Квартальновым
17:59 Малкин: НХЛ смогла бы защитить Зарипова, у неё больше влияния, чем у КХЛ
17:48 «Локомотив» одолел «Динамо» Мн на Кубке ЛЖД, Любушкин и Аверин набрали по 3 очка
Все новости RSS
Партнерский контент