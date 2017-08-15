Дэйли: появление команды в Канзас-Сити остаётся одним из интересов НХЛ

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал информацию о возможном появлении новой команды в городе Канзас-Сити.



«Этот город никогда полностью не исчезал с наших радаров, когда речь шла о возможном расширении. Но до того момента, когда там появится клуб НХЛ, должно произойти очень много событий. Мы говорили с потенциально заинтересованными инвесторами, и, безусловно, это рынок, который при правильных обстоятельствах необходимо справедливо оценить и учитывать. При оценке потенциальных мест для клуба НХЛ мы выделяем три фактора. Первый – это наличие подходящего стадиона или его строительство. Второй – демографические данные рынка, позволяют ли они поддерживать франшизу НХЛ. Третий – есть ли квалифицированный и заинтересованный собственник, чтобы владеть и управлять клубом. В Канзасе есть стадион «Спринт-центр» на 17,5 тыс. зрителей, так что первый пункт не вызывает опасений, в то время как два остальных вопроса пока остаются нерешёнными», — приводит слова Дэйли ESPN.



В 2015 году, когда «Вегас» начинал процедуру вхождения в лигу, инициативная группа из Канзас-Сити также была заинтересована в получении клуба НХЛ, однако заявка так и не была подана. По неофициальной информации, инициатор группы Ламар Хант был недоволен «входной» платой в $ 500 млн. Напомним, что клуб из Канзас-Сити уже играл в НХЛ с 1974 по 1976 год под названием «Канзас-Сити Скаутс», затем команда переехала в Денвер и стала называться «Колорадо Рокиз», а в 1982 году перебралась в «Нью-Джерси» и стала «дьяволами».

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