Вайсфельд считает, что Денис Хлыстов может стать хорошим тренером

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд порассуждал о перспективах Дениса Хлыстова в качестве тренера. Хлыстов начал работать в штабе уфимской команды МХЛ «Толпар».



«Я очень доволен тем, как работает Денис. Нам как раз нужен был такой человек. С одной стороны, это воспитанник башкирского хоккея, олицетворение команды, он долгое время был капитаном. С другой стороны, он был очень авторитетным игроком, и эту связь между тренерами и игроками он должен осуществить. Я считаю, что, когда очень большая разница в возрасте, это проблема, потому что люди должны понимать, чем живут молодые хоккеисты. Я знаю, что игроки очень довольны тем, что Денис работает в клубе. Он многим может подсказать. При должном отношении он может вырасти хорошим тренером», — цитирует тренера телеканал БСТ.

Вайсфельд: в «Миннесоте» не дураки — выбор большой, а подписали Сведберга