Директор «Автомобилиста»: Кинг не успевает на мемориал Блинова

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал переход в команду нападающего Дуайта Кинга.

«Это титулованный спортсмен, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Ему 28 лет, он находится в самом расцвете сил, о чём говорит тот факт, что в прошлом сезоне, играя за «Лос-Анджелес Кингс» и «Монреаль Канадиенс», он из 86 матчей пропустил всего два – да и те как раз по причине переезда. На турнир в Омск Кинг не успевает, но мы надеемся, что в тренировочный процесс он будет вовлечён ещё до начала регулярного чемпионата КХЛ и будет радовать болельщиков «Автомобилиста» качественной и результативной игрой.



Если тренеры решат использовать Паре, Бека и Кинга вместе, то надеюсь, что канадское трио окажется продуктивным в совместной игре. Дуайт Кинг способен играть на обоих флангах, это леворукий хоккеист, в то время как двое других наших канадцев – праворукие, это облегчит их сочетаемость на льду. По ходу нынешних предсезонных турниров в ситуации «5 на 4» на «пятак» отправлялись в основном габаритные защитники Никита Трямкин или Дмитрий Мегалинский, сейчас же альтернативой им вблизи ворот сможет стать квалифицированный нападающий, способный создать помехи вратарю, умело подправить шайбу в сетку после дальнего броска или удачно сыграть на добивании. Вдобавок, несмотря на крупные габариты, Кинг владеет хорошим кистевым броском.



После предсезонных матчей в Чехии и Нижнем Новгороде у меня возникло ощущение, что команде нужен небольшой толчок, который поможет дожимать исходы равных матчей в нашу пользу – ведь большинство игр заканчивалось в овертаймах, с разницей в одну-единственную шайбу. Поэтому, обсудив ситуацию с тренерами и сотрудниками нашего спортивного блока, мы и пришли к решению о необходимости усиления. Спорт – это конкуренция. Если среди российских хоккеистов у нас она и ранее была значительной, то теперь появилась и среди полевых игроков-легионеров. Чтобы получить право выйти на лёд, каждый из них отныне будет стараться играть ещё лучше», — цитирует Рябкова ЕАН.