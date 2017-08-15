175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Директор «Автомобилиста»: Кинг не успевает на мемориал Блинова

15 августа 2017, вторник. 11:14 Хоккей

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал переход в команду нападающего Дуайта Кинга.

«Это титулованный спортсмен, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Ему 28 лет, он находится в самом расцвете сил, о чём говорит тот факт, что в прошлом сезоне, играя за «Лос-Анджелес Кингс» и «Монреаль Канадиенс», он из 86 матчей пропустил всего два – да и те как раз по причине переезда. На турнир в Омск Кинг не успевает, но мы надеемся, что в тренировочный процесс он будет вовлечён ещё до начала регулярного чемпионата КХЛ и будет радовать болельщиков «Автомобилиста» качественной и результативной игрой.

Если тренеры решат использовать Паре, Бека и Кинга вместе, то надеюсь, что канадское трио окажется продуктивным в совместной игре. Дуайт Кинг способен играть на обоих флангах, это леворукий хоккеист, в то время как двое других наших канадцев – праворукие, это облегчит их сочетаемость на льду. По ходу нынешних предсезонных турниров в ситуации «5 на 4» на «пятак» отправлялись в основном габаритные защитники Никита Трямкин или Дмитрий Мегалинский, сейчас же альтернативой им вблизи ворот сможет стать квалифицированный нападающий, способный создать помехи вратарю, умело подправить шайбу в сетку после дальнего броска или удачно сыграть на добивании. Вдобавок, несмотря на крупные габариты, Кинг владеет хорошим кистевым броском.

После предсезонных матчей в Чехии и Нижнем Новгороде у меня возникло ощущение, что команде нужен небольшой толчок, который поможет дожимать исходы равных матчей в нашу пользу – ведь большинство игр заканчивалось в овертаймах, с разницей в одну-единственную шайбу. Поэтому, обсудив ситуацию с тренерами и сотрудниками нашего спортивного блока, мы и пришли к решению о необходимости усиления. Спорт – это конкуренция. Если среди российских хоккеистов у нас она и ранее была значительной, то теперь появилась и среди полевых игроков-легионеров. Чтобы получить право выйти на лёд, каждый из них отныне будет стараться играть ещё лучше», — цитирует Рябкова ЕАН.

Двукратный обладатель кубка Стэнли Дуайт Кинг перешёл в «Автомобилист»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
11:42 «Амур» и «Автомобилист» назвали составы на стартовый матч мемориала Блинова
11:37 Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» по буллитам обыграл «Трактор»
11:31 Шикин: к сезону ХК «Сочи» подойдёт во всеоружии
11:14 Директор «Автомобилиста»: Кинг не успевает на мемориал Блинова
11:05 Вайсфельд считает, что Денис Хлыстов может стать хорошим тренером
10:49 «Барыс» заключил с Жайлауовым пробный контракт, игрок поедет на турнир в Омске
10:28 Дэйли: появление команды в Канзас-Сити остаётся одним из интересов НХЛ
10:13 Тренер ХК «Сочи»: мы удовлетворены игрой команды, это не для самоуспокоения
10:05 Попихин: мне очень интересно и слушать Петра Воробьёва, и учиться у него
09:45 Борисов: не хочу загадывать про КХЛ, cейчас я в «Ермаке»
09:31 Ткачёв: «Ак Барсу» надо было просто забивать, рижанам больше повезло
09:30 Лингле: белорусский паспорт помог мне вернуться в «Динамо»
09:15 «Бостон» может обменять нападающего Пастрняка
09:14 Вайсфельд: в «Миннесоте» не дураки — выбор большой, а подписали Сведберга
09:00 Огурцов: не думаю, что «Нефтехимик» стал слабее. Намерены пошуметь в КХЛ
01:11 Раск: Худобин заслужил место в составе «Бостона», в конце сезона он хорошо играл
00:43 Фил Кессел поел хот-догов из кубка Стэнли
00:33 Питерс: все в рижском «Динамо» готовы играть так, как требует Озолиньш
00:27 Марков: «Ак Барсу» надо забивать, большинство должно лучше работать
14 августа 2017, понедельник
23:48 Вратарь «Питтсбурга» Мюррей покормил свою собаку из кубка Стэнли
23:34 Озолиньш: доволен, что рижское «Динамо» весь матч играло с полной самоотдачей
23:28 Билялетдинов: главный недостаток «Ак Барса» — игровая дисциплина
22:46 Нападающий «Айлендерс» Принс перенёс операцию и выбыл на 4-6 месяцев
22:28 Карпов: в бригаде большинства СКА выполняю свои функции, а не Шипачёва
22:17 Знарок: Дацюку было тяжело с «Сочи», но в сезоне он будет готов на 100 процентов
21:59 СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова
21:47 «Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД
21:17 Китаров: поначалу «Динамо» Мн игра удавалась, но на третий период нас не хватило
21:02 В. Денисов: минское «Динамо» играет с перепадами, это настораживает
20:32 Рукавишников перезаключил контракт со СКА, «Торпедо» рассталось с Кондратьевым
20:24 Э. Галимов: перемены всегда к лучшему, спасибо Ярославлю за веру и поддержку
20:13 Защитник Сорокин и нападающий Пачин покинули систему «Нефтехимика»
20:08 Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018
20:06 Гатиятулин: у «Трактора» появляется движение, это радует
20:03 Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»
19:59 Воробьёв: недонастрой «Магнитки»? Тимкину надо учиться говорить с журналистами
19:58 Тимкин: «Магнитка» не реализовала моменты и недооценила «Трактор»
19:55 «Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана
19:40 «Локомотив» продлил контракт с Александром Кадейкиным на два года
19:34 «Торонто» выставил Алексея Марченко на драфт отказов
19:32 Дуайер: несколько индивидуальных ошибок минского «Динамо» привели к поражению
19:29 Кравчук: отправил Вайсфельду смс, на этом контакты с «Салаватом» закончились
19:28 Матерухин: «Динамо» Мн само виновато, пропустило два гола за 10 минут
19:14 Двукратный обладатель кубка Стэнли Дуайт Кинг перешёл в «Автомобилист»
19:11 Кудашов: если «Локомотив» будет играть так, как в третьем периоде, буду доволен
Все новости RSS
Партнерский контент