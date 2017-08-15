Шикин: к сезону ХК «Сочи» подойдёт во всеоружии

Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче турнира имени Пучкова.

СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова

«Доволен своей игрой, многое получалось. С тренером вратарей мы двигаемся в правильном направлении. Он многое мне подсказывает, мы приходим к общему знаменателю. Думаю, что я воплощаю то, что он хочет видеть. По игре – мы сейчас подходим к сезону, нас преследуют неудачи, но к сезону мы подойдём во всеоружии.

В матче со СКА в первом и третьем периодах мы сыграли достойно. Особенно в третьем мне понравилось, что мы наконец-то перешли в зону атаки, там держали шайбу. Что касается обороны, то ребята много жертвовали собой, очень много помогали в защите, не было такого, чтобы меня бросили на произвол судьбы. Мы – команда, все притираемся друг к другу, и думаю, что к старту чемпионата мы будем в полной боевой готовности. Мы играем с топовыми соперниками. Эти команды составлены из лучших хоккеистов. У нас всё идёт по плану. Тренерский штаб всё видит, делает выводы, и с каждым матчем мы играем всё лучше и лучше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.