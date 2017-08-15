Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» по буллитам обыграл «Трактор»

«Куньлунь» обыграл «Трактор» в очередном матче мемориала Ромазана. Ранее китайская команда уступила «Магнитке» (2:3) и переиграла «Сибирь» (4:2). Челябинцы ранее на турнире уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и одолели «Магнитку» (4:1).

Кори Кейн вывел китайскую команду вперёд на 10-й минуте матча. На 34-й минуте встречи Александр Шаров сравнял счёт. Третий период голов не принёс, как и овертайм. В серии буллитов победу вырвала китайская команда. «Трактор» набирает очки в каждом матче турнира.

В 17:00 мск начнётся матч «Магнитка» — «Сибирь».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»