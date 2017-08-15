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Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» по буллитам обыграл «Трактор»

15 августа 2017, вторник. 11:37 Хоккей

«Куньлунь» обыграл «Трактор» в очередном матче мемориала Ромазана. Ранее китайская команда уступила «Магнитке» (2:3) и переиграла «Сибирь» (4:2). Челябинцы ранее на турнире уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и одолели «Магнитку» (4:1).

Кори Кейн вывел китайскую команду вперёд на 10-й минуте матча. На 34-й минуте встречи Александр Шаров сравнял счёт. Третий период голов не принёс, как и овертайм. В серии буллитов победу вырвала китайская команда. «Трактор» набирает очки в каждом матче турнира.

Мемориал имени Ивана Ромазана
15 августа 2017, вторник. 09:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Кейн (Беллемор) – 09:01 (5x5), 1:1 – Шаров (Якуценя, Вишневский) – 33:11 (5x5), 2:1 – Кинрейд – 65:00 ( ПБ)

В 17:00 мск начнётся матч «Магнитка» — «Сибирь».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Трактор
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
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