Лихотников и Акользин подписали годичные двусторонние контракты с «Барысом»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» заключил контракты с нападающими Артёмом Лихотниковым и Павлом Акользиным. Об этом информирует официальный сайт астанинской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.

Лихотников и Акользин провели все пять матче на Кубке президента Казахстана — 2017. Оба игрока набрали по 2 (1+1) очка, при этом у Лихотникова 2 минуты штрафа, у Акользина 4 минуты.

Ранее стало известно о возвращении в команду форварда Талгата Жайлауова.