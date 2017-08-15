КХЛ: «Куньлунь» и «Трактор» исполнили вторую по продолжительности серию буллитов

В очередном матче мемориала Ромазана китайская команда «Куньлунь Ред Стар» одолела челябинский «Трактор» — 2:1 Б. При этом челябинцы набирают очки в каждом матче данного предсезонного турнира.

Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» по буллитам обыграл «Трактор»

В серии буллитов команды 32 раза бросали, на серию ушло 14 минут, буллиты пробивали 17 игроков. Как сообщает официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги, это вторая по продолжительности серия буллитов, если брать в расчёт статистику официальных матчей лиги. Самая длинная серия буллитов составила 36 бросков.

Также информация доступна в официальном «твиттере» КХЛ.