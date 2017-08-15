Лингле отметил, что не знает, есть ли мотивация выступать за сборную Беларуси

Форвард минского «Динамо» Шарль Лингле порассуждал на тему перспектив принять участие в ЧМ-2018.

«Многие критиковали сборную за выступление во Франции, но у нас очень молодая команда. Такие ребята, как Шарангович, получили опыт. Это очень важно для Беларуси – ведь не знаем, кто нас заменит в будущем. Перспективные ребята есть: тот же Шарангович, Когалев. Они определённо способны усилить сборную. Костицыны и Кулаков не вечны. Нужна свежая кровь. А вообще, я участвовал в двух чемпионатах мира, и оба раза у нас был сложнейший календарь на старте. Попадали в непростое положение, теряли уверенность, но когда нужно было кровь из носу побеждать – делали это. Тоже позитив.

Мне понравился Париж. Он точно такой же, как мне рассказывали и я видел на фото… От французской Канады город заметно отличается, несмотря на общность языка. Грязный? Нет, ничего такого не заметил. Помню, с Денисовым поднялись на Эйфелеву башню. Правда, я побаиваюсь высоты – дальше первого уровня подняться не рискнул. Сказал Владимиру: «Иди дальше, а я подожду».

Есть ли мотивация защищать цвета сборной Беларуси? Пока не знаю. Пойми, дело не том, что я не ценю этот уровень и возможность выступать за страну. Просто в моём возрасте организму на финише сезона непросто. Надо больше отдыхать. Посмотрим, как буду себя чувствовать весной», — цитирует игрока «Прессбол».