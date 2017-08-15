«Куньлунь Ред Стар Юниор» будет проводить домашние матчи МХЛ в Риге

Китайская команда «Куньлунь Ред Стар Юниор» будет проводить домашние матчи чемпионата Молодёжной хоккейной лиги в Риге. Ранее сообщалось, что местом проведения домашних матчей китайского клуба могут стать Рига, Санкт-Петербург или Пекин.



«Принято решение играть домашние матчи в Риге на арене «Вольво», где несколько лет назад выступала команда из МХЛ-Б. Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз. Нам подтвердили, что у нас будут шенгенские долгосрочные визы без ограничений, и мы приняли окончательное решение базироваться в Риге», — сообщили в пресс-службе команды.