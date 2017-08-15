Турнир в Магнитогорске: Кинрейд признан лучшим защитником, Якуценя — форвардом

На предсезонном турнире мемориала Ромазана определились лучший защитник и лучший нападающий. Об этом информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

Лучшим защитником мемориала Ромазана признан Джеффри Кинрейд из китайской команды «Куньлунь Ред Стар». На его счету победный буллит в последнем матче, всего же на счету игрока 2 (1+1) очка в трёх матчах. Лучшим нападающим признан Максим Якуценя из челябинского «Трактора». На счету форварда уральской команды заброшенная шайба и два голевых паса в двух матчах турнира.