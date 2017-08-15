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Спортивный директор «Хэйлунцзяна»: результаты команды постепенно улучшаются

15 августа 2017, вторник. 13:05 Хоккей

Спортивный директор дебютанта ВХЛ китайской команды «Хэйлунцзян» Николай Феоктистов подвёл итоги сбора команды в Подмосковье.

«Бесспорно, сбор получился очень полезным. Ребята проделали большой объём работы, сыграли три контрольные игры – дважды с «Химиком» и один с другим подмосковным клубом – «Звездой». Но тут важно понимать, что в течение двух европейских сборов в Чехии и Финляндии команда находилась под серьёзными нагрузками. Работа над тактикой и командными взаимодействиями началась только в Мытищах.

По итогам проведённых матчей можно отметить постепенное улучшение результатов, что обусловлено в первую очередь тем, что команда, с одной стороны, начинает понимать, что от неё ждёт тренерский штаб, и следовать его указаниям, а с другой — ребята начинают лучше понимать друг друга и сыгрываться. Мы начали играть товарищеские матчи позже, чем другие клубы, потому что нам нужно было довести всех игроков до одинакового уровня готовности. Многие из ребят раньше не играли на таком уровне. И, естественно, в первой игре присутствовал определённый уровень нервозности, что по большему счёту обернулось нашим крупным поражением.

Тренерскому штабу предстоит ещё много работы, чтобы поставить ту игру, которую мы ждём от команды. В этом очень помогает насыщенный игровой график. Сегодня мы начинаем сбор в Санкт-Петербурге, во время которого проведём две встречи с «Динамо». А уже из города на Неве переберёмся в Казань, где сыграем в предсезонном турнире. Уверен, что там команда предстанет уже более организованным коллективом», — цитирует функционера официальный сайт ВХЛ.

Клуб ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» провёл первый матч в своей истории — 0:6 от «Химика»
Источник: Официальный сайт ВХЛ Сообщить об ошибке
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