Кулда: сложно было проснуться на игру в 11:00

Защитник «Куньлуня» Артур Кулда прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 Б) на мемориале Ромазана.

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«Сложно было собраться на игру в 11:00, проснуться. Пару раз у меня такие игры были в Америке. Так называемый школьный день. Приходил целый стадион детей со школ. Сегодня тоже была группа детей на трибунах. За нас вроде болели.



С «Трактором» была обоюдоострая игра, но у нас было всё-таки больше моментов. У «Куньлуня» есть несколько дней до чемпионата на то, чтобы поработать над тем, что не получалось в предсезонных матчах. В том числе над реализацией.



У «Куньлуня» интернациональный коллектив, но мы достаточно быстро сошлись. Мы все поиграли в разных чемпионатах, поэтому долгого процесса притирки не было», — сказал Кулда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.