Кузнецов прошёл просмотр в «Спартаке» и подписал двусторонний контракт

Форвард Александр Кузнецов, начавший подготовку в «Спартаке» на пробном контракте, подписал с московским клубом Континентальной хоккейной лиги полноценное соглашение. Сообщается, что контракт между игроком и клубом носит двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ).

25-летний нападающий в прошлом сезоне выступал в системе московского «Динамо», а до переезда в столицу три сезона играл на Дальнем Востоке в «Адмирале». Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 159 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.