Нападающий ХК «Сочи» Энеруд получил травму в матче со сборной Канады

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Симон Энеруд ударился головой о борт после столкновения с форвардом сборной Канады Шоном Лалондом в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Шведский игрок южной команды Континентальной хоккейной лиги не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку на носилках. После этого эпизода между соперниками завязалась потасовка на льду.

В матче ХК «Сочи» — сборная Канады в настоящее время идёт второй период. Счёт 4:1 в пользу канадской национальной команды.