Московское «Динамо» одолело «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» одержало победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

Счёт в матче открыл Яакко Риссанен, на третьей минуте первого периода реализовавший большинство «Витязя». Ещё до перерыва бело-голубые смогли отыграться и выйти вперёд, дважды наказав соперника за удаления. Отличились Юусо Хиетанен и Мартиньш Карсумс. Во второй двадцатиминутке Дастин Бойд сделал счёт 3:1, забив в меньшинстве.



В третьем игровом отрезке Роман Горак сократил отставание, но вскоре Дмитрий Сидляров забросил четвёртую шайбу в ворота Игоря Сапрыкина. Ессе Манкинен сделал счёт 3:4, но перевести игру в овертайм «Витязь» не сумел.



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