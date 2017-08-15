Рылов: у «Динамо» отличная команда, но надо добавлять во многих компонентах

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов поделился впечатлениями от первого матча своей команды на Кубке мэра Москвы, в котором бело-голубые переиграли «Витязь» со счётом 4:3.

«Мы хорошо начали, но затем немного сбавили в скорости, в частности у нашего звена была паника. Но ничего, это предсезонный турнир, будем исправлять ошибки. Надеюсь, с каждой игрой мы будем добавлять. У нас много травмированных. Дай бог, к сезону два-три человека восстановятся. У нас отличная команда, но нам надо добавлять во многих компонентах.

Судить о готовности к сезону ещё рано, сейчас пройдёт ещё несколько игр, и после этого можно будет об этом говорить. С «Витязем» придётся бороться за плей-офф? Рано об этом говорить. Сезон начнётся, будем двигаться дальше», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.