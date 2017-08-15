В. Воробьёв: Анисин и Игумнов выбыли на неопределённый срок

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Витязем» (4:3) на Кубке мэра Москвы.

«Хороший матч, думаю, болельщикам понравился, было обилие голов. Местами даже был нелетний хоккей. Есть над чем работать, проверяем много молодых игроков. Где-то были хорошие моменты, где-то нет. Два периода играли неплохо, в третьем не выполнили тренерскую установку.

Нас преследуют травмы, Игнатушкин и Подшендялов скоро вернутся в строй, а Анисин и Игумнов выбыли на неопределённый срок. Есть ещё два места легионеров, есть возможность усилиться, есть различные сочетания, будем варьировать, искать. У Михаила травма, пропустит месяц-полтора, дай бог, чтобы диагноз не оправдался», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Московское «Динамо» одолело «Витязь» на Кубке мэра Москвы

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