Советник гендиректора «Динамо»: нам предлагали Маркова, но он дорого стоит

Советник генерального директора «Динамо» Рубен Бегунц прокомментировал селекционную работу команды в межсезонье и отметил, что клуб не стал рассматривать кандидатуру защитника Андрея Маркова, потому что он просил большую зарплату.

«Идёт переговорный процесс, рассматриваем игроков из Северной Америки и Европы, нападающих. Думаю, что чёткий ответ будет на следующей неделе, ищем игроков под первое-второе звено. Нам предлагали Маркова. Без сомнения, выдающийся игрок, но стоит дорого. Не стали рассматривать, отлично пообщались с агентом и закрыли вопрос.

Алексей Терещенко долечивается, как выйдет на свой уровень, начнём обсуждение будущего», — передаёт слова Бегунца корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.