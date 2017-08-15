В. Воробьёв: в «Динамо» много молодёжи, Кубок мэра для неё — большая школа

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв оценил игру своих подопечных в игре Кубка мэра Москвы с «Витязем» (4:3).

«Никита Комаров может постоять за партнёра и за себя. Это хорошее приобретение для команды. Я очень рад, что он у нас появился. Парень – работяга, душа команды. Мы сейчас используем его в центре, пока центрфорварды у нас травмированы. Я знаю, что он может сыграть с краю. Мы прекрасно знаем, что он силовой игрок.

Даже если взять сегодняшний матч с «Витязем», у нас есть много молодых ребят. Такие турниры для них – большая школа. Кто будет предпочтительнее выглядеть, тот и будет играть. Очень доволен игрой Бицадзе. У нас есть два легионерских места, хотелось бы, чтобы у нас появилось несколько нападающих», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Московское «Динамо» одолело «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале «Витязя» в YouTube.