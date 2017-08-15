Сергей Соин прошёл просмотр в «Ладе» и заключил полноценный контракт на год

Нападающий Сергей Соин стал игроком «Лады», подписав с клубом полноценный односторонний контракт сроком на один год после пробного. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

35-летний Соин в прошедшем сезоне выступал за «Салават Юлаев». Он провёл семь матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков. Соин является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В КХЛ он провёл 436 матчей за «Северсталь», «Динамо» и «Салават» и отметился 148 (59+89) результативными баллами при показателе полезности «+25».

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