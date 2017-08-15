«Сухарь» Салака помог «Сибири» взять верх над «Магниткой» на мемориале Ромазана

«Сибирь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом» на мемориале Ивана Ромазана. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, а на 44-й минуте Кирилл Воробьёв вывел новосибирскую команду вперёд, его гол стал победным. Окончательный счёт установил Игнат Земченко, поразивший пустые ворота «Магнитки». Вратарь Александр Салак провёл матч на ноль.

Ранее на турнире «Сибирь» уступила «Куньлунь Ред Стар» (2:4) и одолела «Трактор» (2:1 ОТ). «Металлург» проиграл «Трактору» (1:4) и победил «Куньлунь» (3:2).

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