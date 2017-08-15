Скабелка: есть оптимизм от игры, но «Авангард» ещё должен прибавлять в движении

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Югрой» (4:1) на мемориале Виктора Блинова в Омске.

«Игру можно поделить на две части: первые два периода мы много времени провели в зоне соперника, много атаковали, забили четыре шайбы и не реализовали много моментов. В третьем периоде попросили ребят не дать сопернику зацепиться, сыграть по счёту, и нам это удалось. Я надеюсь, что «Авангард» ещё прибавит в движении, потому что два периода был комфортный счёт, и было сложно достать из себя максимум, тем более что завтра ещё одна игра. Есть оптимизм от игры в большинстве, радует, что создаём моменты, посмотрим, что будет завтра. Мы хотели сегодня хорошо начать, забить быстрый гол, не ожидали, что их будет сразу четыре.

Расписание предсезонных турниров планировалось ещё до опубликования календаря, поэтому получилось многовато игр за короткий срок в предсезонке, но ничего страшного в этом нет», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.