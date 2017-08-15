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Фисенко: «Авангарду» легче бежалось, потому что нам снизили физические нагрузки

15 августа 2017, вторник. 19:33 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко прокомментировал победу над «Югрой» (4:1) в рамках мемориала Виктора Блинова и порассуждал о количестве матчей в межсезонье.

«Первый для меня матч за «Авангард» в Омске прошёл просто отлично, получилось победить и порадовать болельщиков, спасибо им за поддержку. Здорово, что забросил шайбу, получились быстрые голы, это придало нам уверенности, и в дальнейшем мы контролировали игру.

Соглашусь, что в первом периоде «Авангард» показал близкий к идеальному хоккей, продемонстрировали то, что тренировали всё лето, но всегда есть над чем работать. Конечно, нам сегодня легче бежалось, потому что тренеры уже снизили физические нагрузки, ведь скоро начинается чемпионат, уже будет не до оправданий. Радует, что забили сегодня в большинстве, но это такой компонент игры, над которым надо постоянно работать, потому что сейчас очень много игр, исход которых решается в численном преимуществе.

Много игр в межсезонье? Не вижу смысла об этом говорить, количество контрольных матчей устанавливаем не мы. Но сейчас остались игры в Омске при своих болельщиках, мы проведём их с огромным удовольствием», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Гол и передача Пережогина помогли «Авангарду» обыграть «Югру» на турнире в Омске
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Югра
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
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