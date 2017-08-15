Алексей Марченко решил продолжить карьеру в КХЛ

Защитник Алексей Марченко, который был выставлен «Торонто Мэйпл Лифс» на драфт отказов, решил продолжить карьеру в КХЛ. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

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«Алексей Марченко решил продолжить карьеру дома в России. Он планирует вернуться в НХЛ в будущем», — написал Мильштейн в своём «твиттере».

25-летний Марченко прошедший сезон начинал в «Детройт Ред Уинз», а затем перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». Всего в регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн. Права в КХЛ на него закреплены за ЦСКА.

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