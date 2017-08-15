Осала: «Сибирь» сыграла дисциплинированно, а «Металлургу» нужно сыграться

Нападающий «Металлурга» Оскар Осала прокомментировал поражение от «Сибири» (0:2) на мемориале Ромазана.



«Сибирь» очень дисциплинированно выступила. Это видно и по счёту. Дисциплина — это главное. «Металлургу» нужно время сыграться. Команду покинул ряд ключевых игроков, пришли новички из разных команд и лиг. Предсезонных матчей недостаточно», — передаёт слова Осалы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Это второе поражение «Магнитки» на домашнем турнире. Ранее команда проиграла«Трактору» (1:4) и взяла верх над «Куньлунь Ред Стар» (3:2).