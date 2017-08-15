Нестеров: много сил потратили со «Спартаком», бегали за шайбой

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче Кубка мэра Москвы. После быстрого гола «армейцы» удерживали минимальное преимущество, а в третьем периоде забросили ещё дважды.

«Если будет игровая дисциплина и тактика, то любая команда может обыграть любую. Очень много сил потратили, за шайбой бегали, чуть-чуть не понимали два периода, что от нас требовалось. Потом начали играть в хоккей и забили голы», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.