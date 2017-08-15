Комаров: хорошо, что перешёл в «Спартак», нужно попадать в плей-офф

Форвард московского «Спартака» Виктор Комаров прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче Кубка мэра Москвы. Этот матч стал первым для форварда в составе красно-белых.

«Не скажу, что матч был тяжёлый, на равных играли, им чуть больше повезло, мы допустили грубые ошибки и не забили. Что позитивного может быть в таком матче? Хорошо, что перешёл в «Спартак», буду играть на полную, нужно попадать в плей-офф, и всё будет хорошо», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.