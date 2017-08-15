Епанчинцев: доволен самоотдачей и игрой «Спартака» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче Кубка мэра Москвы с ЦСКА (0:3).

«Старались сдержать сильные стороны соперника, дать меньше свободы игрокам. Доволен самоотдачей, игрой ребят: настрой был, горели глаза, тем более что состав был неоптимальным, много было ребят фарм-клуба.

Был момент при 0:1, когда могли вернуться в игру, но реализация хромает на данный момент. Мастерство у соперника сыграло решающую роль. Игра состоит из таких ошибок, обратили на это внимание на собрании», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.