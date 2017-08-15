И. Воробьёв: «Сибирь» показала современный хоккей, а советский уходит в прошлое

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (0:2) на мемориале Ивана Ромазана.



«Сибирь» — с победой. Не забив ни одной шайбы, выиграть невозможно. У нас есть неделя до начала чемпионата, и нам есть над чем работать. Мне не показалось, что в первом периоде мы не были готовы к прессингу «Сибири». Но соперник действительно очень хорошо сыграл, активно двигался. Это современный хоккей — люди не делают ошибок, бегают в две стороны очень активно. Советский хоккей уходит в прошлое — раскаты, закаты. Его фактически очень мало осталось.

Хоккей такая штука, что, когда ребята у соперника вышли «от ножа», — пластались, здорово Салак сыграл… Такие игры бывают. Нам надо правильно это переварить и работать дальше. Ещё раз говорю, что у нас есть неделя на подготовку к чемпионату.

Проблемы в большинстве есть. Мы привыкли к другому большинству от наших ребят. Работаем над этим очень много. Намного больше, чем в прошлые годы. Будем дальше смотреть и думать», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.