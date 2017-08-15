«Слован» обыграл «Комету» Брно в товарищеском матче

«Слован» одержал победу над «Кометой» Брно в товарищеском матче. Встреча завершилась по буллитам со счётом 3:2, дебютную игру за словацкую команду провёл вратарь Марек Мазанец, который ранее перешёл из «Нэшвилл Предаторз».

Следующий предсезонный матч «Слован» проведёт с ХК «Банска Быстрица» 17 августа.

«Слован» — «Комета» — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

1:0 — Гецл (Черны), 05:13.

2:0 — Смоленяк (Бачик), 27:27.

2:1 — Дочекал (Р. Зогорна), 32:40.

2:2 — Дочекал (Р. Зогорна), 41:51.

3:2 — Микуш, 65:00, ПБ.