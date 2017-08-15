Лекомцев: «Югра» вышла неготовой к агрессивной игре «Авангарда»

Защитник «Югры» Иван Лекомцев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) на мемориале Блинова.

«Мы давно не играли, скорее всего, вышли неготовыми к агрессивной игре соперника. Разговаривали в раздевалке, что с первых минут «Авангард» побежит вперёд, это их первая домашняя игра, но…

После первого периода перестроились, начали играть в другой хоккей, убрали глупые ошибки. Команда вкатилась, последний раз играли две недели назад на минском турнире. Потом только тренировались, игровой практики не было.

Пусть игру шведской тройки «Авангарда» оценивают специалисты. Я не готов говорить на эту тему. Мы играли с командой «Авангард», а не со шведами или русскими ребятами. В целом соперник оставил хорошее впечатление. Видно, что они приехали после турнира, немножко набрали игровые кондиции", — цитирует Лекомцева пресс-служба «Авангарда».