Гулявцев: «Северстали» нужен был ушат от «СКА-Нева» перед началом чемпионата

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «СКА-Нева» (0:3) на турнире имени Николая Пучкова.

«Такой матч тоже нужен нашей команде. Не скажу, что мы проиграли в организации игры, создавали много моментов, перебросали соперника. Хорошо сыграл вратарь у „СКА-Нева“. Должна быть запредельная мотивация, неважно, какой перед тобой соперник. Как правило, тяжело играть с такими командами, которые, забив один гол, стараются кусаться, лезть. Они были мотивированны. Да, это предсезонный турнир, но нужно играть в каждом матче на победу независимо от ранга соперника, биться, сражаться. Мы сегодня проиграли, но, возможно, этот ушат и нужен был нашей команде перед чемпионатом, чтобы понимать, какая цена будет у матчей в сезоне.

Изменения в составе на следующую игру будут. У нас приехали пять звеньев, завтра будут свежие ребята. Сегодня немного потренировали меньшинство, неплохо играли, но пятачок — наша проблемная зона, два гола оттуда пропустили. Будем корректировать, делать выводы", — сказал Гулявцев в эфире клубного телевидения.

«СКА-Нева» одержал уверенную победу над «Северсталью» на турнире Пучкова

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