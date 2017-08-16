Лек: у «Калгари» отличные шансы побороться за кубок, на бумаге всё оптимистично

Вратарь «Калгари Флэймз» Эдди Лек считает, что сможет составить конкуренцию другому голкиперу команды Майку Смиту, а также выразил уверенность, что у клуба есть шанс побороться за кубок.

«Сложно рассуждать об этом до начала сезона. Всегда можно назвать число, сколько матчей я проведу, а потом что-то случится, и на самом деле ты будешь играть больше или меньше. Я фокусируюсь на том, что происходит сейчас, посмотрим, сколько матчей я получу в итоге. Мне кажется, у меня хорошие шансы играть много. А сколько именно, увидим в апреле.

Я не сомневаюсь, что у нас есть отличные шансы побороться за кубок, особенно после того, как состав команды пополнили такие игроки, как Трэвис Хэмоник. Всё здорово. Ещё рано говорить об этом, но на бумаге всё выглядит очень оптимистично", — цитирует Лека Hockey Sverige.