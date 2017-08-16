Уильямс: я хочу оставаться ключевым игроком ещё пару лет

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс порассуждал на тему важности фактора скорости в современном хоккее и высказался о составе своей команды.



«Я понимаю, что быстрее уже не стану. Главное — не стать медленнее. Я всё для этого делаю. Я хочу оставаться ключевым игроком ещё пару лет.



Мне нравится состав «Каролины». Там много перспективной молодёжи. Они играют на скорости. Это как раз то, что нужно в современном хоккее. В составе много перспективных ребят, которые переходят со среднего уровня на более высокий. Уверен, что они могут очень высоко подняться», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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