«Нью-Джерси», «Баффало» и «Вегас» интересуются лучшим игроком NCAA Бутчером

«Нью-Джерси Дэвилз», «Лас-Вегас Голден Найтс» и «Баффало Сэйбрз» претендуют на защитника Уилла Бутчера. Об этом сообщает Denver Post.



22-летний игрок был выбран «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 123-м номером, но после четырёх сезонов в университете Денвера (NCAA) предпочёл выйти на рынок свободных агентов. В прошедшем сезоне Бутчер выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США. В 42 матчах он набрал 37 (7+30) очков при показателе полезности «+27» и выиграл с командой национальный чемпионат.