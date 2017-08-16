Президент «Авангарда» опроверг слухи о конфликте Скабелки с Лаутой

Президент омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Владимир Шалаев во время прямого эфира с журналистом Алексеем Шевченко в социальной сети «ВКонтакте» опроверг слухи о злоупотреблении игроков команды алкоголем во время немецкого сбора, а также о конфликте главного тренера Андрея Скабелки с нападающим Артуром Лаутой. По словам функционера, на немецком сборе игроки омской команды участвовали в костюмированной вечеринке, и именно поэтому защитник Егор Мартынов бегал за Николаем Лемтюговым с огнетушителем. Также Шалаев подчеркнул, что во время предполагаемого конфликта между Скабелкой и Лаутой хоккеист был уже в Омске, о чём свидетельствуют билеты. Таким образом, по словам президента омского клуба, Лаута никак не мог конфликтовать с главным тренером.

Шалаев отметил, что в команде могут быть незначительные рабочие конфликты, но никакой коалиции против Скабелки в команде нет. По словам президента клуба, зарплату нападающему Александру Пережогину никто не сокращал, у него тот же контракт, что и в прошлом сезоне. Шалаев не исключил, что Пережогину могут предложить продлить контракт.