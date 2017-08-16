Деанджело: я просто должен попасть в «Рейнджерс»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело рассказал о желании дебютировать в команде. В прошедшем сезоне защитник выступал за «Аризону Койотс». Этим летом клуб обменял его в «Рейнджерс».



«Я думаю, это было бы здорово. В команде происходят изменения. Но это всё ещё хорошая команда. Я просто должен попасть туда, проявить себя не только на тренировках и продолжать двигаться вперёд.



Я должен продолжать улучшать игру в обороне. Даже в прошлом году были некоторые вещи, которые мне нужно сделать намного лучше. Когда календарь состоит из 82 матчей, игра в обороне является крайне важной составляющей успеха», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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