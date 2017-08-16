Панюков: в «Барысе» к моему отъезду в USHL отнеслись нормально

Нападающий Кирилл Панюков рассказал о своём решении покинуть «Барыс» и продолжить карьеру в USHL.



«Появилась хорошая возможность уехать в Америку и отыграть ближайший сезон там. USHL — молодёжная хоккейная лига в США. Выступают там молодые хоккеисты до 21 года. Буду играть в Су-Фолс, штат Южная Дакота, за местный клуб. Поступило квалификационное предложение, и я решил, что подобная игровая практика мне не помешает. Думаю, играя в другой лиге, смогу получить совершенно новый опыт, и это будет полезно для моей будущей карьеры. В «Барысе» отнеслись нормально — это моё личное желание уехать и попробовать себя в другой лиге. Спасибо руководству клуба за понимание и хорошее отношение, я всегда буду рад играть за свою страну. Если мне представится такая возможность, то я готов защищать честь казахстанского флага.

Сезон стартует в сентябре, я пока готовлюсь здесь, в Астане. Занимаюсь в спортзале по индивидуальной программе, разработанной Владиславом Занковцом. Хочу отдельно поблагодарить Влада — в прошлом году, будучи тренером по физической подготовке, он много работал с молодыми и уделял внимание всем игрокам индивидуально. Опыт работы с Эдуардом Константиновичем Занковцом дал мне много полезного и нового. Прошлый сезон у меня был первым в КХЛ, и я безгранично благодарен всему тренерскому штабу за доверие и все те советы, которые его специалисты мне давали в течение сезона», — цитирует хоккеиста Sports.kz.