Пашков: в случае с Марченко ЦСКА берёт кота в мешке, это ясно

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о возвращении Алексея Марченко в ЦСКА. Пашков видит неясными перспективы защитника в «армейском» клубе и сборной России.



«Я не видел Марченко в течение тех лет, когда его не было в российском хоккее. Всё зависит от его мотивации и искусства тренеров, в данном случае Никитина. То, что ЦСКА берёт кота в мешке, это ясно. На что он способен, никто сейчас не скажет. Они могут посмотреть его статистику, поговорить с ним, но что он выдаст, никто не знает. Поэтому этот переход для ЦСКА является определённым риском, но оправдается ли он?



Я не думаю, что отказ «Торонто» от Марченко был главным моментом в этом переходе. Это в порядке вещей, в нашем хоккее происходит то же самое. Вопрос в перспективе Марченко, в том, на что он способен. Как это разрешится — не знаю, но то, что ЦСКА подписал с ним контракт на три года, — это рискованная операция, потому что никто не знает его реальных возможностей. Чтобы его пощупать, нужно хотя бы полгода. Что касается сборной, то здесь не стоит заблуждаться. Уровень наших игроков в НХЛ не самый высокий. На чемпионатах мира и Олимпиадах присутствуют лучшие, а Марченко к их числу никогда не относился. Сборной здесь особенно надеяться не на что. Конечно, может произойти феномен, но то, что Алексей сыграет какую-то роль в победе россиян на Играх, очень маловероятно», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

И. Никитин: о Марченко не буду говорить, у ЦСКА другие ребята в раздевалке