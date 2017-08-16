Карсумс: может, после третьего гола подумали, что игра с «Витязем» закончена

Московское «Динамо» представило сюжет о новой форме команды, а также о дебюте на предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы».

Московское «Динамо» одолело «Витязь» на Кубке мэра Москвы

«Форма стильная. Сейчас нагрузку потихоньку отпускают. Мой гол? Обычный раскат. Получилось завести шайбу в пустые ворота. Удаления дали свою нагрузку», — отметил форвард бело-голубых Дмитрий Сидляров.



«Играли с «Амуром», ноги были ещё тяжёленькие. Мой гол в ворота «Витязя»? Вся пятёрка хорошо сыграла. Забили третий гол и, может быть, подумали, что игра закончена. Надо играть все 60 минут», — сказал форвард московской команды Мартиньш Карсумс.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.