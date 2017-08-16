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Е. Корешков: «Барыс» заставлял «Югру» ошибаться, хорошо реализовал большинство

16 августа 2017, среда. 15:35 Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Югрой» (2:4) на турнире имени Виктора Блинова и рассказал о приглашении Талгата Жайлауова

«Не сказал бы, что сегодня была лёгкая победа, таких не бывает. Это плоды грамотных тактических действий, заставляли соперника ошибаться, хорошо реализовали большинство. Пока всё это было моментами, стараемся до сезона довести всё до совершенства.

Конечно, было желание довести до сухой победы, всё-таки было ощутимое преимущество 4:0 по ходу игры. Да и Карлссону хотелось помочь отыграть на ноль. Не получилось, потому что в конце игры дисциплина ослабла, пошли ненужные удаления, постараемся эти моменты подтянуть.

Приглашение в команду Талгата Жайлауова обусловлено тем, что серьёзную травму получил лидер второго звена Роман Старченко. Поэтому мы вынуждены были позвать в команду такого мастера, он усилит нашу команду», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Югра Евгений Корешков
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