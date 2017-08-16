Жайлауов: рад, что «Барыс» выиграл, но это всего лишь подготовка к сезону

Нападающий астанинского «Барыса» Талгат Жайлауов прокомментировал победу своей команды над ханты-мансийской «Югрой» (4:2) в рамках предсезонного турнира имени Виктора Блинова.

«Нельзя сравнивать контрольные матчи с играми регулярного чемпионата, это просто подготовка к сезону. В конце игры немного расслабились, пропустили две шайбы, но главное, что выиграли, выполнили тренерское задание. Эмоции самые положительные, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.