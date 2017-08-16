Аболс: не рад, что у нас мало матчей с клубами КХЛ, но это изменить не могу

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги игры с «Адмиралом » (5:4 Б) на Кубке Республики Башкортостан.

«К сожалению, нет у нас целостности. Хорошо начали, потом во втором периоде начали удаляться. За две секунды до конца периода не можем мы оставаться втроём в безобидной ситуации. Пропускаем гол, 4:4 — теряем очко. Хорошие моменты вперемешку с плохими. Если сегодня мы хорошо начали и была неважная середина, то вчера наоборот — вкатывались, потом улучшили игру, но проиграли Нижнекамску.

Можно сделать маленькую оговорку — у нас только вторая игра с командой КХЛ. Просто так сложилась ситуация в это межсезонье. Удаления решили матч? Да, потеряли очко из-за того, что остались втроём. Не можем мы так удаляться, когда у нас шайба на крюку. Да, игр с клубами КХЛ мало, я не рад этому, но я это изменить не могу», — сказал Аболс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Азаматом Шавлуковым.