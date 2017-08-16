ЦСКА объявил о подписании трёхлетнего контракта с Марченко

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Марченко. Он заключил с клубом трёхлетний контракт. Хоккеист является воспитанником клуба и выступал за него до 2013 года.



Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто Мэйпл Лифс» на драфт отказов, решил вернуться в Россию. 25-летний Марченко прошедший сезон начал в «Детройт Ред Уинз», а затем перешёл в «Торонто». Всего в регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) очками за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн.

Марченко получит 300 млн рублей за три года в ЦСКА Алексей Марченко перейдёт в ЦСКА, Сергей Соин сыграет в новом сезоне за «Ладу», а в Москве стартовал Кубок мэра.

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