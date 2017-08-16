Экс-защитник «Витязя» Уолзер вошёл в тренерский штаб команды OHL

Бывший защитник подмосковного клуба КХЛ «Витязь» Деррик Уолзер вошёл в тренерский штаб команды OHL «Петерборо Питс».

В КХЛ на счету Уолзера 22 очка в 51 матче в сезоне-2008/09. Хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс». Уолзер — обладатель Кубка Колдера, чемпион Германии и обладатель Кубка Шпенглера.

«Мы очень рады, что Деррик присоединился к нашему тренерскому штабу. На эту позицию был рассмотрен ряд сильных кандидатов. Мы были впечатлены его подходом к работе», — сказал генеральный директор Майк Оке.