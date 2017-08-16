Овечкин — о смерти Веры Глаголевой: невозможно поверить и осознать!

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своём «инстаграме» выразил соболезнования в связи со смертью Веры Глаголевой, матерью его жены.



Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, народная артистка России, скончалась сегодня на 62-м году жизни.



«Наша любимая Вера Витальевна… Невозможно поверить и осознать! Любим Вас и всегда будем любить!» — написал хоккеист.



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