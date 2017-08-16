«Авангард» — «Амур»: Зогорна подрался с Лемтюговым и разбил ему лицо

В матче омского «Авангарда» и хабаровского «Амура», который проходит в рамках мемориала Виктора Блинова, произошла драка между форвардом омичей Николаем Лемтюговым и нападающим гостей Томашем Зогорной.



В драке победу одержал хоккеист «Амура», разбив лицо Лемтюгову одним точным ударом. В матче сейчас продолжается третий период, счёт 4:2 в пользу «Авангарда».



Мемориал Блинова – заключительный предсезонный турнир для обеих команд, которые начнут регулярный чемпионат 22 августа.



Посмотреть видео драки между Зогорной и Лемтюговым можно в «Твиттере».

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