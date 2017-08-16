Фролов: «Амур» подвёл быстрый гол в третьем периоде, после него отдали игру

Нападающий «Амура» Александр Фролов подвёл итоги матча против «Авангарда» (2:5) в рамках турнира имени Виктора Блинова.



«Авангард» — хорошая команда, дома всегда агрессивно начинают. Мы сначала смогли выдержать натиск, потом уравняли игру, забили, повели в счёте, но не получилось удержать преимущество. В третьем периоде немножко развалились, быстрый гол в первой же смене нас подвёл, и затем отдали игру. Не придаю особого значения тому, что назвали лучшим игроком матча. Сейчас предсезонка, мы много работаем, тренируемся, и нам ещё есть в чём добавлять. Игроки «Амура» не думают о том, что у команды короткая «скамейка», мы выходим на матч и играем теми, кто есть", — передаёт слова Фролова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одержал победу над «Амуром» на мемориале Блинова