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Фролов: «Амур» подвёл быстрый гол в третьем периоде, после него отдали игру

16 августа 2017, среда. 19:12 Хоккей

Нападающий «Амура» Александр Фролов подвёл итоги матча против «Авангарда» (2:5) в рамках турнира имени Виктора Блинова.

«Авангард» — хорошая команда, дома всегда агрессивно начинают. Мы сначала смогли выдержать натиск, потом уравняли игру, забили, повели в счёте, но не получилось удержать преимущество. В третьем периоде немножко развалились, быстрый гол в первой же смене нас подвёл, и затем отдали игру. Не придаю особого значения тому, что назвали лучшим игроком матча. Сейчас предсезонка, мы много работаем, тренируемся, и нам ещё есть в чём добавлять. Игроки «Амура» не думают о том, что у команды короткая «скамейка», мы выходим на матч и играем теми, кто есть", — передаёт слова Фролова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одержал победу над «Амуром» на мемориале Блинова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Амур Александр Фролов
Новости. Хоккей
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