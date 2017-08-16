Меньшиков: тренеры «Авангарда» сделали нам утреннюю раскатку в режиме «лайт»

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков подвёл итоги после победы над «Амуром» (5:2) на домашнем турнире.



«Тяжеловато играть два дня подряд, но тренерский штаб сделал утреннюю раскатку в режиме „лайт“, чтобы нам было полегче. Поэтому получилось нормально.



Как сумели выровнять ситуацию? Не устаю повторять, что наши нападающие — мастера, забивают крайне нужные голы, это добавляет уверенности всей команде. Сейчас игра уже максимально приближена к той, которую мы будем показывать в сезоне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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