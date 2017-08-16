Михеев: «Авангард» набирает ход с каждой игрой, понимаем тренерские требования

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями после победы над «Амуром» (5:2) на домашнем турнире.



«Игра сложилась непросто, мы до конца не успели восстановиться, но сыграли неплохо. Во втором периоде начались глупые ошибки, будем их разбирать. После этого момента пришлось много работать, чтобы вернуть игру в прежнюю колею.



В моей шайбе не было ничего глобального, просто получилось вылезти и забить. Взаимопонимание? Команда набирает ход с каждой игрой, понимаем тренерские требования», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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